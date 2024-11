FPÖ will nur Stopp für „Deppen“-Demos im Advent

Schon seit fast einem Jahrzehnt fordert die Wiener FPÖ, Demonstrationen sollten in eigene „Demo-Zonen“ kanalisiert werden oder zumindest dort untersagt werden, wo sie dem Handel schaden. Es gab Anträge im Gemeinderat, zahllose Aussendungen von der Ära Johann Gudenus‘ bis zum heutigen Wiener Parteichef Dominik Nepp und speziell wütende Proteste, wenn Demonstrationen an Einkaufssamstagen im Advent stattfanden. Und nun wollen FPÖ-Sympathisanten genau so protestieren, trotz Verbots.