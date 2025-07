„Ich bin durch Himmel und Hölle gegangen!“

„Ich hab schon seit einem Jahr überlegt, wieder nach Österreich heimzukehren“, zwinkert der „Weltenbummler“, der Stationen bei Inter Mailand und Ascoli in Italien, Bnei Sachnin und Bnei Reineh in Israel sowie bei Nieciecza in Polen hinter sich hat, „das passt mir gut rein. Aus Sturm-Zeiten hab ich ja nach wie vor das Haus im Raum Graz, und die Familie wollte immer dahin zurück.“