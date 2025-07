400 Millionen TV-Zuschauer – das ist Rekord!

„Wichtiger Meilenstein“

Die bisher gezählten 623.088 Besucherinnen und Besucher stellen schon vor dem Finale eine Bestmarke für ein EM-Turnier der Frauen dar. In Basel werden nun noch einmal knapp über 34.000 Fans erwartet.Das Turnier übertrifft damit auch die EM 2022 in England, bei der unter anderem im Old Trafford von Manchester sowie im Wembley-Stadion von London gespielt wurde. Damals hatten 574.875 Fans die Spiele besucht. Von einem „wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Frauenfußballs“, sprach UEFA-Präsident Aleksander Čeferin. „Doch dies ist erst der Anfang.“