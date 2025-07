TikTok: US-Diktat ist Warnsignal für Europa

Die Videoplattform TikTok ist auch US-Präsidenten Donald Trump ein Dorn im Auge. Die chinesische App ist in Amerika sehr beliebt. Schnell wurde ein Gesetz erlassen, dass TikTok-Mutter Bytedance die US-Sparte abgeben muss. Zwei US-Investoren zeigten Interesse, die Absage aus China folgte, was Trump sauer aufstieß. Er drohte mit dem Ende in den USA, wenn die Chinesen nicht einlenken. Eine Frist dazu wurde bis September verlängert.