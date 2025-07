NGO-Milliarden: Untreue-Anzeige gegen Kommission

Die vierseitige Anzeige, die der „Krone“ vorliegt, erging an die Staatsanwaltschaft München und richtet sich gegen mutmaßlich intransparente und möglicherweise rechtswidrige Mittelvergabe an Nichtregierungsorganisationen (NGOs) durch die EU-Kommission der Amtszeit 2019 bis 2024. Zeitgleich erging die Anzeige an die EU-Staatsanwaltschaft nach Luxemburg und an die Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien.