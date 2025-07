Falscher Polizist raubte Pensionistin ein Vermögen

Wertsachen entrissen

Der Unbekannte tippte eine Nummer in sein Handy und reichte es der Rentnerin. Es meldete sich eine Frau – doch die 80-Jährige erkannte, dass es sich nicht um ihre Tochter handelte. Als sie protestieren wollte, entriss ihr der falsche Polizist plötzlich die Tasche mit den Wertsachen und sprang in einen silberfarbenen Wagen, in dem ein Komplize am Steuer Vollgas gab.