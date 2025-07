Grazer als letzte Hoffnung für kleine Schildkröten

Nur noch ein Männchen in 400 US-Zoos

In 400 Schildkrötenzoos in den USA gibt es nur noch ein einziges Männchen und ihre Gesamtanzahl ist viel zu gering, um ein Überleben der Art, die sogar kopfüber klettern kann, zu sichern. Die letzte Hoffnung der Flachen Moschusschildkröte findet sich – in Graz!