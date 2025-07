Kein Enkerl? Na dann leihen wir halt eines aus!

Kein fixer Tarif

Die gemeinsame Zeit ist sowohl für Omas als auch für die Kinder der größte Gewinn. Die Vereinbarung einer Aufwandsentschädigung für die Omas ist allerdings üblich. Diese ist an keinen fixen Tarif gebunden. Die Details werden bei einem persönlichen Kennenlernen festgelegt. Im Schnitt wird ein Betrag zwischen sechs und zehn Euro pro Stunde sowie der Ersatz der Fahrtkosten vereinbart. Schließlich will man die Kinder ja auch ohne finanziellen Verlust in die Konditorei einladen können, oder?