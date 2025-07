Gemeinde soll Ersatzkräfte „schwarz“ bezahlt haben

Krankenstand im Kindergarten brachte Fall ins Rollen

Der Auslöser: Eine Köchin, die für die Zubereitung des Essens im Kindergarten zuständig ist, fiel krankheitsbedingt aus. An ihrer Stelle sprang ein Koch ein. Angeblich nicht zum ersten Mal. Allerdings, so der Vorwurf, nicht angemeldet, sondern aus der Gemeindekasse bezahlt. Mal bar, mal mit Gutscheinen, jedoch nie ordnungsgemäß abgerechnet. Laut Protokoll einer kürzlich abgehaltenen Gemeindevorstandssitzung soll diese Vorgehensweise keine Ausnahme, sondern gängige Praxis gewesen sein. Immer dann, wenn Ersatzkräfte einspringen mussten – sei es in der Küche oder am Bauhof –, wurde laut dem Insider improvisiert und an der offiziellen Anmeldung „vorbeigearbeitet“. Sprich: keine Abgaben, keine Meldung ans Finanzministerium – ein Fall von Schwarzarbeit.