Nehammer stellt Roten Rute ins Fenster

„Sorge, dass 2,5 Milliarden abfließen“

Trotz laufenden Verhandlungen zu einer möglichen Zuckerl-Koalition und allgemeiner medialer Zurückhaltung sagte der mächtige Rote im ORF: „Medien sind ganz wichtig für eine gut funktionierende Demokratie und der Medienstandort Wien ist auch für den Wirtschaftsstandort Wien unerlässlich. Ich mache mir große Sorgen, dass in Zukunft bis zu 2,5 Milliarden Richtung internationale Internetgiganten abfließen.“ Ludwig fordert daher, wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, dass elektronische, aber auch Print-Medien in Zukunft im Sinne der Medienvielfalt als Garant für eine intakte Demokratie funktionieren müssten. Ludwig: „Eine kommende Bundesregierung soll sich besonders auch dem Medien- und Wirtschaftsstandort widmen.“ Dieser Kommentar ist auch deswegen überraschend, da Ludwig in Wien mit den Neos regiert.