Emir Karic: „Das hat mir am meisten wehgetan!“

Egal, wen man bei Sturm auch fragt – die Antwort ist stets die gleiche. Also fragte die „Steirerkrone“ Emir Karic selbst: Alle sagen, du bist so ein netter Kerl, stimmt das? „Das stimmt, ich bin eigentlich immer ein positiver Typ“, lächelt Karic. Doch letzte Saison ist es dem 28-Jährigen mitunter schwergefallen, die Probleme so einfach wegzulächeln.