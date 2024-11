Mehr als erwartet: Autolack erzeugt künftig Strom!

Die vom Auto in Bewegung oder im Stillstand erzeugte Energie kann direkt zum Fahren verwendet oder in die Hochvolt-Batterie eingespeist werden. Beim Parken an der heimischen Wallbox könnte per Vehicle-to-Home-Technik (V2H) vom Auto erzeugte Energie etwa für Staubsauger und Kühlschrank verwendet oder in den heimischen Stromspeicher eingespeist werden. Was noch für die Sonnen-Paste spricht: Sie kommt ohne Seltene Erden und Silizium aus, enthält nur ungiftige und problemlos verfügbare Rohstoffe. Dazu ist sie recyclingfähig und lässt sich deutlich preiswerter herstellen als übliche Solarmodule.