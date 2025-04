Wifo: Warum wir US-Produkte boykottieren sollten

Neuer Trend: Packungen von US-Marken im Supermarktregal umdrehen

Tatsächlich rufen immer mehr Internet-Foren EU-Bürger zum Boykott US-amerikanischer Supermarkt-Produkte auf. Neuester Trend ist, die Packungen der entsprechenden Marken in den Regalen als Protest umzudrehen. Das soll anderen Konsumenten signalisieren, dass sie sie nicht kaufen sollen. Aus „M&Ms“ werden dadurch „sW&W“. Fotos findet man etwa auf dem Internetportal Reddit, auf dem eine Gruppe sich „Buy from EU“ nennt und bereits über 200.000 Mitglieder hat. Auch in Frankreich und Dänemark formieren sich Protestbewegungen der Bürger. So informiert etwa die dänische Facebook-Gruppe „Boykot varer fra USA“ Nutzer über europäische Alternativprodukte.