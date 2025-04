WSG Tirol gegen Hartberg ab 17 Uhr LIVE

Vor dem Auswärtsspiel in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen die WSG Tirol befindet sich der TSV Hartberg im emotionalen Hoch. Das 1:0 bei der Wiener Austria am Mittwoch und der damit verbundene erstmalige Einzug ins ÖFB-Cupfinale lösten bei den Oststeirern eine Euphorie aus, die nachwirkt und am Tivoli zu sehen sein soll. „So etwas kann richtig beflügeln“, erklärte Trainer Manfred Schmid.