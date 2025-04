PSG fixiert vorzeitig französischen Meistertitel!

Paris Saint-Germain hat vorzeitig den Gewinn seiner 13. französischen Fußball-Meisterschaft perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique gewann am Samstag in der 28. Runde gegen Angers SCO daheim 1:0 und kann an den verbleibenden sechs Spieltagen der laufenden Saison nicht mehr von der Tabellenspitze der Ligue 1 verdrängt werden.