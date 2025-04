Kostenexplosion bei minderjährigen Asylwerbern

Mehr als ein Drittel der unbegleiteten Minderjährigen in Wien

Nach Angaben der Stadt Wien sind derzeit fünf unbegleitete Minderjährige in einer solchen speziellen Einrichtung mit psychischer Behandlung untergebracht. Von den insgesamt 570 unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge (UMF) in der Stadt sind 200 in privaten Quartieren untergebracht, 370 in organisierten Unterkünften, dort kommt auf neun UMF ein Betreuer. Insgesamt befinden sich rund 1400 unbegleitete Minderjährige in der Grundversorgung in ganz Österreich.