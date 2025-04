Volkswagen stellt massenweise Autos auf Halde

„Import-Aufschlag“ angekündigt

Volkswagen will in seinen US-Autohäusern die neuen Autozölle auf den Preisschildern ausweisen. Bei Fahrzeugen, die von dem ab sofort geltenden 25-Prozent-Zoll betroffen sind, solle am Fahrzeug auf eine mögliche „Importgebühr“ hingewiesen werden, so das WSJ. Zur Höhe des Aufschlags und ab wann er gelten soll, machte VW noch keine Angaben.