Austria Klagenfurt gegen SCR Altach ab 17 Uhr LIVE

Fußball-Bundesliga-Schlusslicht SCR Altach peilt am Samstag einen Befreiungsschlag an. Mit einem Auswärtssieg über Austria Klagenfurt und einem gleichzeitigen Punkteverlust des GAK beim LASK würde man die Rote Laterne an die Grazer abgeben. Die fünf Punkte vor Altach liegenden Kärntner wiederum hätten bei einem vollen Erfolg keine großen Abstiegssorgen mehr. Während Klagenfurt mit einem 3:2 beim TSV Hartberg in die Quali-Gruppe startete, setzte es für Altach eine 0:2-Heimniederlage gegen den LASK. In 14 Partien unter Trainer Fabio Ingolitsch reichte es nur zu einem Sieg und insgesamt acht Zählern. „Wir müssen schauen, dass wir unsere Chancen verwerten, das ist der Schlüssel, damit wir Spiele gewinnen und auch in der Liga bleiben“, meinte Ingolitsch.