Welcher Promi muss heute das Parkett verlassen?

Ex-„Dancing Star“ in der Jury

Neben Maria Angelini-Santner und Balazs Ekker nimmt an diesem Freitag erstmals Georgij Makazaria hinter dem Jurypult Platz. Der Musiker, Schauspieler und Frontman der „Willkommen Österreich“-Studioband kennt sich im ORF-Ballroom aber bestens aus. Immerhin hat er es an der Seite von Angelini-Santner 2016 ins „Dancing Stars“-Finale geschafft.