Maxx: Dieser Mini-Opel hat nur einen Haken

In den 1990er-Jahren setzte bei vielen Automobilherstellern ein Umdenken ein: Das Prinzip „höher, schneller, weiter“ schien nicht mehr uneingeschränkt zukunftsfähig. In den Innovationszentren der Branche entstanden daher zunehmend umweltbewusste Fahrzeugkonzepte. Auch Opel, damals noch eine Tochter von General Motors, präsentierte vor 30 Jahren mit dem Maxx einen in vielerlei Hinsicht visionären Gegenentwurf zum späteren Smart Fortwo.