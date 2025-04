Pacult: „Ich muss mich jetzt selbst hinterfragen!“

„War viel zu viel des Guten“

Pacult: „Ich weiß nicht, wie man von dort ein Tor schießt, mir ist das in meiner Karriere nicht gelungen. Ich weiß nicht, wie man da einen Spieler so einlädt. Wir haben uns vom Spiel als auch vom Ergebnis her was anderes erwartet. Die Geschenke, die wir verteilt haben, waren einfach zu viel des Guten. Dabei gehen wir mit zwei schönen Toren zweimal in Führung, aber dann kriegen wir Gegentreffer, über die ich mich nur wundern kann. Wir waren einfach zu fehleranfällig. Jetzt ist auf alle Fälle Ursachenforschung angesagt.“