Nach Nasen-Attacke: Mourinho-Strafen stehen fest

„Unangemessenes“ Verhalten

Mourinho sei für ähnlich „unangemessenes“ Verhalten bereits in der Vergangenheit bekannt gewesen, schrieb Galatasaray in einer Stellungnahme. Es sei „erbärmlich“, dass Fenerbahçe den „beschämenden Angriff“ weiterhin verteidige, in der Hoffnung, dass dem Trainer eine weniger harte Strafe drohe. Er hätte sich nach Ansicht des gegnerischen Vereins entschuldigen sollen.