Rock die Krise! Best-of-Tipps von Teens für Teens

Zartler nickt: Die Jugendlichen mussten just „jene Lebensphase, in der eigentlich Autonomie und Eigenständigkeit entwickelt werden und eine Ablösung von den Eltern erfolgt, zu einem guten Teil in einer Art verordnetem Hausarrest gemeinsam mit ihren Eltern verbringen. Zusätzlich wurden ihre Bedürfnisse während der Pandemie kaum gehört.“