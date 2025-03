BMW 2er Gran Coupé neu: Vom Weg- und Fliegenlassen

Das macht Spaß auf verwinkelten Strecken, zumal der Motor gut am Gas hängt. Man kann es richtig fliegen lassen – trotz 1575 kg Leergewicht geht der M235 gut ums Eck. Ein bisschen M2-Feeling ist durchaus an Bord. Wer gern auf Track Days unterwegs ist, sollte vielleicht in die Compound-Bremsen investieren. Passen jedenfalls gut zur Performance des Autos.