Mittelmeer: NGO-Schiff rettete 215 Migranten

581 Menschen an Bord von elf Booten kamen am Samstag auf Lampedusa an. Zehn der Boote kamen aus Libyen, nur eines – mit 31 Personen – war aus Sfax in Tunesien abgefahren. 9399 Migranten sind seit Anfang 2025 nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen, im Vergleichszeitraum 2024 waren es 12.644 gewesen, teilte das Innenministerium in Rom mit. Die meisten Migranten stammten aus Bangladesch, Pakistan und Ägypten.