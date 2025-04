LASK gegen den GAK – ab 17 Uhr LIVE

Nach dem verlorenen Elferdrama gegen den WAC war Schopp gefordert, seine Mannschaft aufzurichten und neu zu motivieren. „Das macht etwas, wenn du in der 84. Minute den Ausgleich bekommst. Es gilt, den Blick nach vorne zu richten“, sagte der Trainer. Interner Konkurrenzkampf und das Rennen um die bestmögliche Platzierung in der Liga sollen anspornen. „Wir sind weit weg von perfekt, aber wir gehen in die richtige Richtung. Es ist ein stetiger Kampf um Position und die Rolle, die ein Spieler in der nächsten Saison haben wird.“