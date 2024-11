Corning will auf Exklusivklauseln verzichten

Der Spezialglas-Hersteller Corning hat nach EU-Vorwürfen zu möglicher Wettbewerbsverzerrung Zugeständnisse angeboten. So will das US-Unternehmen fortan alle Exklusivklauseln in bestehenden Vereinbarungen etwa mit Handyherstellern streichen und auch künftig keine solchen Klauseln verwenden.