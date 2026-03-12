Wer trägt Schuld am Bildungsdesaster im Ländle?

„Chancenreichster Lebensraum für Kinder“

Davon zeugt auch eine aktuelle Studie, die besagt, dass bereits jetzt in Vorarlberg jeder siebte junge Mensch zwischen 15 und 24 Jahren ohne Job oder Ausbildung ist – das ist der zweithöchste Wert aller Bundesländer. Dabei hat sich die Landesregierung bekanntlich auf die Fahnen geschrieben, Vorarlberg zum „chancenreichsten Lebensraum für Kinder und Jugendliche“ machen zu wollen. Oder wie es Landeshauptmann Markus Wallner so gerne formuliert: „Wir lassen kein Kind zurück!“ Ein Satz, der angesichts der ernüchternden Realität wie ein Hohn klingt. Vorarlberg ist auf dem besten Weg, die Chancen von abertausenden Kindern und Jugendlichen zu verbauen – und damit über kurz oder lang seinen Wohlstand zu verlieren.