Achtelfinale: Konferenz mit Freiburg 21 Uhr LIVE

Als Tabellen-Siebenter der Liga-Phase löste der SC Freiburg souverän das Ticket fürs Achtelfinale der UEFA Europa League. Die einzige Niederlage kassierte das Team von ÖFB-Legionär Philipp Lienhart beim 0:1 in Lille. Unter die fünf Siege fällt auch der 1:0-Heimerfolg gegen Österreichs Vizemeister FC Salzburg.