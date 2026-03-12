Achtelfinale: Konferenz mit Freiburg 21 Uhr LIVE

Der „Ex“ will die Adler im eigenen Nest rupfen
99ers im Vorteil
Hinspiele im Achtelfinale der Europa League: Gleich vier Partien stehen in der Abend-Konferenz am Programm. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Im Fokus der Partie KRC Genk gegen SC Freiburg steht das rot-weiß-rote Duell Tobias Lawal gegen Philipp Lienhart. Welcher der beiden ÖFB-Legionäre schafft es ins Viertelfinale?
Als Tabellen-Siebenter der Liga-Phase löste der SC Freiburg souverän das Ticket fürs Achtelfinale der UEFA Europa League. Die einzige Niederlage kassierte das Team von ÖFB-Legionär Philipp Lienhart beim 0:1 in Lille. Unter die fünf Siege fällt auch der 1:0-Heimerfolg gegen Österreichs Vizemeister FC Salzburg.
