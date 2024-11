„Fleißige Verhandler“ | Wahlen im Juni

„Fleißige Verhandler“. Wen überrascht das? Nicht einmal die Koalitionsverhandler selbst dürfen sich darüber wundern, dass der Geduldsfaden nicht nur bei den Beobachtern in den Medien, sondern längst auch in den eigenen Parteireihen von ÖVP, SPÖ und Neos immer mehr zu reißen beginnt- wenn die Verhandlungen zur -eventuellen -Bildung einer türkis-rot-pinken Zuckerl-Regierung erst acht Wochen nach der Nationalratswahl langsam starten. Diese Schlafwagenverhandlungen waren auch gestern Abend in der TV-Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure bei ORF III ein zentrales Thema. Verständnis zeigen die Journalisten kaum, auch die Erwartungen an diese Regierung, so sie denn dereinst zustande kommen sollte, sind bescheiden. Welche„Erzählung“ diese Regierung finden werde, fragte mich Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher. Kaum eine, meinte ich. Und machte darauf aufmerksam, dass derzeit schon gelobt wird, dass aus den Verhandlungen nichts durchsickert. Dazu meinte ich-sicherlich zugespitzt-, vielleicht könne gar nichts durchsickern, weil nichts Substanzielles da sei... Den schleppenden Verlauf kritisieren unterdessen immer mehr führende Politiker, wie der oberösterreichische ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer, derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz. „In Wien wird fleißig sondiert und verhandelt – deshalb ist es an der Zeit, dass wir Länder unseren Standpunkt in verschiedenen Bereichen deutlich machen“, äußerte er gerade sehr süffisant und kündigt gleichzeitig vor der in der kommenden Woche in seinem Bundesland tagenden Landeshauptleute-Konferenz an, dass er und seine Kollegin und Kollegen dort ihre Standpunkte klar auf den Tisch legen würden. „Die Lage ist angesichts der globalen Entwicklungen herausfordernd, wir müssen in die Gänge kommen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass andere unsere Probleme lösen“, sagt Stelzer. Und findet dafür rundum Zustimmung.