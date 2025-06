Swarovski glänzt zu Hochzeit in lila Kristallkleid

Wenn es ums Heiraten geht, muss es bei Victoria Swarovski glitzern! Schon bei ihrer Hochzeit mit ihrem nunmehrigen Ex-Mann Werner Mürz entzückte die Kristall-Erbin in einem Hochzeitskleid, das mit 500.000 Stück funkelnder Steinchen versehen war. Am gestrigen Sonntag schlüpfte Swarovski in Venedig für die nächste Hochzeit in ein weiteres, glitzerndes Traumkleid: dieses Mal in der Farbe Flieder!