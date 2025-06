Juventus gegen Manchester City – ab 21 Uhr LIVE

Juve strebt Gruppensieg an

Juventus Turin zeigte sich in den ersten beiden Spielen in Topform. Mit neun Treffern und nur einem Gegentor kam die Mannschaft von Trainer Igor Tudor explosiv aus den Startlöchern. Vor allem das türkische Stürmertalent Kenan Yildiz konnte mit drei Treffern überzeugen. Nun will man sich auch den Gruppensieg gegen die „Citizens“ trotzdem holen.