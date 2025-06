Salzburg gegen Real Madrid – ab 3 Uhr LIVE

Red Bull Salzburg kämpft bei der Fußball-Klub-WM um einen prestigeträchtigen und lukrativen Erfolg. Die Salzburger fordern in der Nacht auf Freitag (3.00 Uhr MESZ) im letzten Gruppenspiel in Philadelphia Real Madrid und können den Aufstieg ins Achtelfinale schaffen. Im Fernduell mit Al Hilal hat Österreichs Vizemeister den Einzug in die K.o.-Runde in der eigenen Hand, benötigt aber einen Sensationserfolg oder – in den meisten Szenarien – Schützenhilfe von Pachuca.