Unwetter in Frankreich reißt zwei Menschen in Tod

Bei heftigen Unwettern sind in Frankreich zwei Menschen ums Leben gekommen. Dabei krachten bei hohen Windgeschwindigkeiten teilweise tennisballgroße Hagelkörner aus dem Himmel. Im Süden des Landes wurde am Abend ein Zwölfjähriger an einem Wasserlauf von einem Baum erschlagen, als er sich mit seiner Familie in Sicherheit bringen wollte.