Und jetzt der Regimewechsel?

Trump hat das iranische Atomprogramm (tatsächlich!) begraben, Netanyahu will nun auch das Mullah-Regime beenden. Noch kurz vor dem Waffenstillstand hat Israels Luftwaffe erstmals Angriffe direkt in Teheran geflogen. Ziel waren die Machtzentren des Regimes zur Unterdrückung des Volkes.

Die Zerstörung des Eingangstors zum berüchtigten Evin-Gefängnis war von den Regimegegnern dort nicht zu überhören. Das sollte ihnen Mut und Hoffnung geben. Das gilt auch für die Angriffe auf die Kommandozentralen der Basidsch-Milizen und der Revolutionsgarden. Die Basidschi sind eine Miliz mit vielen Jugendlichen, vergleichbar mit der Nazi-SA. Sie terrorisieren u. a. Frauen, die kein Kopftuch tragen. Die Revolutionsgarden sind vergleichbar mit der Nazi-SS. Sie sind das scharfe Schwert des Regimes.

Angriffe auf den Unterdrückungsapparat deuten darauf hin, dass ein Regimewechsel zumindest angestoßen werden soll. Das braucht Zeit und befreien lassen will sich das iranische Volk gewiss nicht von der israelischen Luftwaffe. Wie sehr die Machthaber verunsichert sind, zeigen die Hinrichtungen in Serie von echten und angeblichen Spionen.

Die Israelis hatten es sich auch nicht entgehen lassen, am Palästina-Platz in Teheran die große Uhr zu zerstören, die das Ablaufdatum Israels abspulte – auf null im Jahre 2040. All dies war zu sehen, aber so viele in der Welt-Politik wollten es nicht sehen...