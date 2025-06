Inter löst Achtelfinal-Ticket als Gruppensieger

Die Mailänder stellten die Weichen vor 45.135 Zuschauern erst im Finish in numerischer Überlegenheit auf Sieg. Jungstürmer Francesco Esposito traf in der 72. Minute nach Vorarbeit von Petar Sucic. Für den 19-Jährigen, der in der Vorsaison auf Leihbasis in der Serie B überzeugte, war es das erste Pflichtspieltor für Inter. River war zu diesem Zeitpunkt bereits um einen Mann weniger. Lucas Martinez Quarta hatte die Rote Karte gesehen, weil er Henrikh Mkhitaryan als letzter Mann zu Boden gebracht hatte (66.).