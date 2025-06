„Wissen, dass wir eigentlich gewinnen müssen“

„Das wird eines der größten Spiele meiner Karriere.“ Bei Salzburgs Youngster John Mellberg leuchten beim Medientermin im Lincoln Financial Field Stadium in Philadelphia die Augen. Vor rund 70.000 Fans treffen die Bullen dort in der Nacht auf Freitag auf das Starensemble von Real Madrid. „Ich weiß natürlich, was da auf uns zukommt. Die Vorbereitung ist aber nicht anders, ich werde meine übliche Routine absolvieren“, berichtet der Schwede.