Alte sollen arbeiten: Pensionsdebatte neu entfacht

Arbeiterkammer nimmt Betriebe in die Pflicht

Auch von der Arbeiterkammer kommt Unterstützung für die von Finanzminister Marterbauer in der „Krone“ erhobene Forderung nach einem Bonus-Malus-System, um Druck auf Arbeitgeber auszuüben, die keine älteren Menschen beschäftigen. Ein Blick auf die Fakten zeige, wie notwendig diese Maßnahmen sind, so AK-Direktorin Silvia Hruška-Frank.