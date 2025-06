Neues Abenteuer! Mit dem „Navi“ durchs Löwengehege

Den Wechsel von der Bundesliga in die dritte Liga würden nicht alle als großen Sprung sehen. Manuel Pfeifer tut es aber sehr wohl. Für den Steirer ist mit seinem Transfer zu Traditionsklub 1860 München ein Traum in Erfüllung gegangen. Mit der „Krone“ sprach er über seine ereignisreichen ersten Tage am Weißwurst-Äquator.