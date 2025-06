Indonesien bis Island: Welt blickt auf Spielberg

Mehr als 90 TV-Stationen übertragen Livebilder. Wo immer sich kein Sender zum oft sündhaft teuren Kauf der Rechte findet, bietet die Formel 1 im Internet ihren eigenen Livestream an. Eine Studie attestierte der Königsklasse des Motorsports im Winter 826 Millionen Fans weltweit. Für das Heimrennen dreht traditionell jeder zehnte Österreicher den Fernseher auf, im Schnitt schauen in Großbritannien drei und in den USA eine Million Menschen die Rennen der Formel 1. Die achtminütige Highlight-Show am offiziellen Kanal auf der Internet-Plattform YouTube klicken pro Rennen stets sechs Millionen Fans an.