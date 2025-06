Asylwerber müssen für 1,60 € pro Stunde arbeiten

Burgenland hält weiter an Obergrenze fest

Auch in einem anderen Punkt wird deutlich, dass das Burgenland weiter seinen eigenständigen Weg in der Asyl- und Migrationspolitik gehen will. An der angekündigten Obergrenze von 330 Personen pro Jahr in der Grundversorgung hält man weiter fest, betonte Fürst. Damit reagiere das Land auf die Belastung der vergangenen Jahre. Immerhin würden rund 90 Prozent der Flüchtlinge, die nach Österreich kommen, übers Burgenland einreisen. „71 Prozent der Antragsteller haben auch keinen Asylgrund“, so der SPÖ-Klubchef.