4:0-Gala! Monterrey im Achtelfinale der Klub-WM

Während es für Inter nach dem 2:0 gegen River Plate nun am Montag in Charlotte mit Fluminense aus Rio de Janeiro gegen einen weiteren südamerikanischen Klub weitergeht, bekommen es ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und seine Dortmunder am Dienstag in Atlanta mit Monterrey zu tun. Das mexikanische Überraschungsteam, das zuvor bereits gegen Inter (1:1) und River (0:0) remisiert hatte, machte gegen Urawa mit drei Toren innerhalb von zehn Minuten schon vor der Pause alles klar. Nelson Deossa (30.), German Berterame (34.) und Jesus Corona (39.) trafen. Berterame legte kurz vor Spielende noch ein weiteres Tor nach (97.). Die Japaner waren bereits zuvor ausgeschieden und mussten ohne Punktgewinn die Heimreise antreten.