Romantic Slivo: „Bin bereit für den Song Contest!“

Von der Royal Albert Hall bis zur „Mehrzweck-Hall“

Mit seiner Musik will er den Soul-Sound aus einer Zeit des Otis Redding zurückbringen: „Das gibt es in Österreich einfach noch nicht. Schon gar nicht mit dieser Energie!“ Und genau damit will Romantic Slivo die ganz, ganz große Bühne, die sich im Mai 2026 beim Song Contest auftut, erobern: „Ich bin bereit“, strahlt er. Seine Startvorteile liegen – neben der bei den Wiener Sängerknaben ausgebildeten Stimme – auf der Hand: „Ich kenne sie alle die internationalen Bühnen. Die Royal Albert Hall, die Carnegie Hall! Die Mehrzweck Hall!“ Und: Es liegen ihm Frauen wie Männer rund um den Globus zu Füßen. Wie geht man damit um? „Man akzeptiert es. Und es ist schön. Wenn man in einen Raum eine Stimme bringt und dann alle einfach nur die Augen schließen und tanzen, das verbindet. Das ist wunderschön. Das kann nur Musik!“ Das kann nur Romantic Slivo.