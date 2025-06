Alaba und Mbappe fehlen Alonso auch gegen Salzburg

Mbappe war vergangene Woche wegen einer akuten Gastroenteritis in einem Spital in Miami aufgenommen worden und hat beim Großturnier in den USA noch kein Spiel bestritten. Am Mittwoch nahm der 26-Jährige das Training wieder auf. „Es war sein erster Tag zurück in den Schuhen, aber er ist noch nicht wieder voll hergestellt“, berichtete Alonso. Mbappe selbst habe sich dafür ausgesprochen, seinem Körper noch ein paar Tage Zeit zu geben. „Wenn wir ins Achtelfinale einziehen, wird er zur Verfügung stehen.“