Wo sich die Stars nicht verstecken

Verstappen-Mania

Eine allerdings beeindruckende Völkerwanderung. Alleine aus Holland haben sich bis zu 40.000 Fans von Max Verstappen angesagt, aus Italien kommen Zehntausende Tifosi, die Ferrari und Jungstar Andrea Kimi Antonelli anfeuern. Aber nicht nur die Piloten rücken in der Obersteiermark ins Rampenlicht, sondern die ganze Umgebung. Während viele Formel-1-Stars bei anderen Rennen ihre Hotelsuiten oder Motorhomes kaum verlassen, sich regelrecht vor den Massen verstecken, blühen Max Verstappen & Co. in Spielberg auf. Die atemberaubende Kulisse, die Gastfreundlichkeit der Steirer und die bodenständige Kulinarik begeistert selbst die abgebrühtesten Piloten.