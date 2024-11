Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf A10

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr eine 19-jährige Slowenin mit ihrem Pkw vor der Tunnelbaustelle bei Golling auf eine stehende Fahrzeugkolonne auf. Dabei wurde ein 54-jähriger Türke in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen werden. Der 54-Jährige und die 19-Jährige wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Uniklinikum bzw. in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.