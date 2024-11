Justiz im Kampf gegen rechts

Donald Trump – so hören wir von jenseits des Atlantiks – habe nun als Präsident die Möglichkeit, jenes runde Dutzend an Gerichtsverfahren, die gegen ihn laufen, samt und sonders einzustellen. Marine Le Pen, Chefin der französischen Rechten, läuft hingegen derzeit Gefahr, wegen der angeblich missbräuchlichen Verwendung von EU-Geldern gerichtlich verurteilt zu werden und damit das passive Wahlrecht zu verlieren, was ihr Antreten bei der nächsten Präsidentschaftswahl verhindern könnte.