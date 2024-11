Chinesen liebäugeln mit Übernahme von Volocopter

Förderungen blieben aus

Volocopter hat in der Vergangenheit immer wieder nach finanzieller Unterstützung gesucht. Staatliche Hilfe aus Baden-Württemberg und Bayern, die im Laufe des Jahres samt Wechsel des Hauptsitzes in den Freistaat im Gespräch war, blieb aus. Zuletzt war es um je 50 Millionen Euro vom deutschen Bund und Bayern gegangen. Das Geld kam am Ende von Investoren. Volocopter beschäftigt allein in Bruchsal bei Karlsruhe nach früheren Angaben knapp 650 Mitarbeitende.