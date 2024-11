Gericht stoppt Asylwerber-Internierung in Albanien

Italiens Regierung kassiert die nächste juristische Schlappe für ihr Albanien-Modell. Ein Gericht in Rom hat nämlich die Internierung von derzeit sieben im italienischen Migrationszentrum in Gjadër in Albanien untergebrachten Asylwerbern ausgesetzt. Die Männer waren erst am Samstag an Bord des Schiffes „Libra“ der italienischen Marine nach Albanien gebracht worden.