Nordkoreas Diktator weihte Spaßbad mit Rutsche ein

Ein Skigebiet hat die Gegend um Wonsan bereits, nun kommen Bettenburgen und Spaßbäder dazu. „Kim Jong Un äußerte die Überzeugung, dass die Welle des Glücks, die in dem touristischen Gebiet an der Küste von Wonsan Kalma entstehen wird, dessen Attraktivität als touristischer Kulturort von Weltrang steigern wird“, schrieb die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.